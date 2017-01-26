У Нацбанку прогнозують ріст інфляції через нові зарплати

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на поточний 2017 рік з 8 до до 9,1%. Очікування на наступний, 2018 рік, наразі залишаються без змін.

Про це йдеться у прес-релізі, поширеному у четвер Національним банком України.

Головною причиною перегляду ставок у фінрегуляторі назвали підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень.

Це рішення Уряду відобразиться на рівні інфляції як безпосередньо через збільшення споживчого попиту населення, переважно на продовольчі товари, і собівартості продукції, так і опосередковано через інфляційні очікування українців,

– пояснили в НБУ.

У Гонтаревої додали, що впродовж перших трьох кварталів рівень інфляції в річному рівні (в порівнянні до відповідного місяця 2016 року) залишатиметься високим і зменшиться лише в IV кварталі 2017 року. А от прогноз інфляції на 2018 рік залишається без змін – на рівні 6%.

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