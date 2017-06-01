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У Нацполіції розроблять нову методику застосування сили

22:37, сьогодні 188 Читать новость на русском

Щоб дії українських правоохоронців більше не розглядали в судах з прав людини, науковці, юристи та працівники поліції розробляють нову методику з використання сили для працівників.

З агресивними натовпами і провокаторами правоохоронці стикаються на пікетах та футбольних матчах. Передбачити сценарій подій фактично неможливо. Тому, коли сили людей спортивної статури зростають, у хід ідуть бійці нацгвардії.

Вгамувати натовп правоохоронці можуть кийками, сльозогінним газом і навіть зброєю. Втім, критерії, коли і як застосовувати ці засоби, почали переглядати лише після Революції гідності.

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Правоохоронці наголосили, що без закону про мирні зібрання всі ці зміни не діятимуть.

Змінюється філософія ставлення працівника правоохоронних органів до застосування сили і тих повноважень, які дозволяє закон застосовувати,
– пояснив проректор Національної академії внутрішніх справ Сергій Чернявський.

За новими підходами агресивний натовп має заспокоювати спеціальні переговірники. А кийки можна пускати в хід лише при силовому натиску. Крім розв’язання конфліктних ситуацій, Нацполіція дедалі частіше залучає кінологів. Вже придбали спеціальні автомобілі для перевезення собак. Їх дресирують здебільшого на пошук вибухівки.

У Нацполіції визнають, що криміногенна ситуація в країні вкрай напружена. Насамперед це через брак кадрів та стислі терміни навчання поліцейських.

Пропозиції та напрацювання, які пролунали на зібранні, вирішили об’єднати в єдиний посібник. Його рекомендуватимуть до учбових планів. Щоб майбутні копи були підковані не лише у статтях кримінального кодексу, а й у положеннях міжнародної конвенції з прав людини.

Автор: Ігор Токар
Теги: Україна Поліція
Джерело: 24 Канал
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