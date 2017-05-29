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У Парижі з синьо-жовтими прапорами протестували проти візиту Путіна: опубліковані фото

13:04, сьогодні 1765 Читать новость на русском
У центрі Парижа протестували проти візиту Путіна
У центрі Парижа протестували проти візиту Путіна / rfi.fr

В самому центрі Парижа відбулась акція протесту проти візиту до Франції президента Росії Володимира Путіна.

Антипутінський мітинг об'єднав десятки активістів з різних країн, які відчули на собі руйнівну політику Кремля.

Акцію спільно організували українська, грузинська, литовська, молдовська та сирійська громади.

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До неї також приєднались люди з прапорами Румунії. Проте найбільше було саме прапорів України.

Активісти, що прийшли на площу Трокадеро, тримали в руках плакати з написами "Ні російській агресії", "Путіне, на тебе зачекався Каддафі" та із закликами звільнити українських політв'язнів.

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, Париж має відвідати президент Росії Володимир Путін, де вперше зустрінеться з новообраним президентом Франції Еманюелем Макроном.

Теги: Україна Володимир Путін Франція Еммануель Макрон українці
Джерело: 24 Канал
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