У перший день безвізу на українців в аеропортах Німеччини чекатиме теплий прийом

У перший день безвізу 11 червня працівники українських консульств допомагатимуть громадянам України, що скористаються правом безвізових поїздок в аеропортах Німеччини.

Про це інформує DW з посиланням на генеральне консульство України у Мюнхені.

На 11 червня 2017 року протягом дня заплановано виїзд та перебування консульських посадових осіб, включаючи генерального консула, у міжнародному аеропорту міста Мюнхен,

– зазначили у дипвідомстві.

У консульстві пояснили, що роблять це, аби допомогти громадян України, які перетинатимуть кордон з біометричними паспортами і щоб опертивно реагувати на можливі ускладнення.

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Допомогу українцям надаватимуть також в аеропортах Дюссельдорфа та Кельна, до яких здійснюються авіарейси з України.

Українські дипломатичні установи вже встановили оперативний зв’язок з місцевими відділками федеральної і земельної поліції Німеччини, які здійснюють прикордонний контроль.

Нагадаємо, з 11 червня українці, які є власниками біометричних паспортів, зможуть подорожувати країнами ЄС без віз.