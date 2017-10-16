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У Путіна прокоментували можливість блокування Telegram

23:08, сьогодні 466
Пєсков заявив, що поки що не мовиться про блокування Telegram у Росії
Пєсков заявив, що поки що не мовиться про блокування Telegram у Росії / Фото з вільних мереж

Поки що про блокування месенджера Telegram у Росії не мовиться. У цьому переконує прес-секретар президента країни Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Є судове рішення, яке я не можу коментувати, але в цьому випадку якихось розмов про блокування зараз не ведеться", – заявив Пєсков у відповідь на питання про те, чи не викликає побоювань у Кремля ситуація з можливим блокуванням Telegram, першим кроком до якої може стати це рішення суду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії месенджер Telegram оштрафували на 800 тисяч рублів за відмову надати ФСБ ключі для декодування листування користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що готовий надати Роскомнагляду лише ті дані, про які вони говорять публічно. Однак він не надаватиме даних для розшифровки повідомлень, адже це суперечить російській конституції.

Теги: Новини політики Новини Росії Інтернет
Джерело: 24 Канал
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