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У Путіна вкотре відреклись від фейкових "ДНР" і "ЛНР"

13:18, сьогодні 698 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / Getty images

"Язик" президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що на сьогодні у Кремлі не розглядаються питання про інтеграцію псевдореспублік на сході України до складу Російської Федерації.

"Таких сценаріїв, якихось писаних, немає", – сказав Пєсков у п’ятницю журналістам, пише "Інтерфакс-Україна".

Хоча, за його словами, ватажки цих псевдореспублік неодноразово озвучували таке бажання.

Ви знаєте, точаться різні дискусії. Ви знаєте настрій, який неодноразово озвучували представники Донбасу. Але ніяких писаних сценаріїв на цей рахунок немає,
– сказав "голос" Путіна.

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Пєсков не заперечує, що Росія допомагає так званим "Л/ДНР". Він чомусь згадав про міфічні «мільйони людей, які не повинні існувати без будь-якої допомоги".

"В цьому випадку Росія не може залишити їх без гуманітарної допомоги, без гуманітарного сприяння", – сказав речник Путіна.

Раніше у п’ятницю з’явилась інформація про те, що Кремль може скасувати визнання документів так званих "ДНР" та "ЛНР".

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Політика Новини Росії Володимир Путін
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