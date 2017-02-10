У п’ятницю похорон депутата Ваната: Раду замість Парубія відкрила Сироїд

Пленарне засідання Верховної Ради у п'ятницю відкрила віце-спікер Оксана Сироїд.

Відкриваючи засідання, вона пояснила, чому відсутній спікер Андрій Парубій.

Сироїд зазначила, що 10 лютого відбувається поховання народного депутата Петра Ваната і голова Верховної Ради бере участь у похороні.

У своєму Twitter він висловив співчуття рідним та близьким покійного нардепа.

Від імені Парламенту @verkhovna_rada висловлюю співчуття рідним та близьким у зв'язку зі смертю депутата Петра Ваната @NarodnyiFront pic.twitter.com/ySmu6QIlwt — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 лютого 2017 р.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про смерть 80-річного народного депутата від "Народного фронту" Петра Ваната.



Засідання 9 лютого депутати почали з хвилини мовчання.