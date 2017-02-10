У п’ятницю похорон депутата Ваната: Раду замість Парубія відкрила Сироїд

Пленарне засідання Верховної Ради у п'ятницю відкрила віце-спікер Оксана Сироїд.
Відкриваючи засідання, вона пояснила, чому відсутній спікер Андрій Парубій.
Сироїд зазначила, що 10 лютого відбувається поховання народного депутата Петра Ваната і голова Верховної Ради бере участь у похороні.
У своєму Twitter він висловив співчуття рідним та близьким покійного нардепа.
Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про смерть 80-річного народного депутата від "Народного фронту" Петра Ваната.
Засідання 9 лютого депутати почали з хвилини мовчання.