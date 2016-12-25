У Росії прокоментували можливість теракту на літаку Ту-154

В силових структурах Росії не розглядають версію теракту, як одну з основних версій катастрофи літака Ту-154 біля Сочі.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на власне джерело.

Крім того, у силових органах зазначили, що велика розпорошеність уламків пояснюється гідроударом борту літака з поверхнею води.

Серед імовірних версій катастрофи Ту-154 називають технічну несправність та якість палива. Також розглядають можливість потрапляння у двигун птаха.

Російський літак вилетів з військового аеродрому "Чкаловський", тому проникнути туди з тим, щоб підкласти на борт вибуховий пристрій, є маловірогідним.

В свою чергу аеропорт в Сочі є аеропортом подвійного призначення і охороняється в посиленому режимі, проникнення сторонніх осіб, або пронос будь-ким із співробітників несанкціонованих предметів виключений

Рано вранці в неділю після вильоту з аеродрому літак Ту-154 Міноборони РФ зник з поля зору радарів. Через деякий час фрагменти корпусу літака були виявлені в акваторії Чорного моря в районі Сочі на глибині 50-70 метрів.

На борту знаходилися військовослужбовці Збройних сил РФ, що летіли вітати з Новим роком авіагрупу ВКС Росії на авіабазі "Хмеймім" (Сирія), артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ – загалом 84 пасажира і 8 членів екіпажу.