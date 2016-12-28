У Росії різко відповіли на заяву США про серйозні санкції

Російське МЗС прокоментувало плани США розширити санкції проти РФ у зв'язку з кібератаками під час президентських виборів.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

"Адміністрація США не залишає надії наостанок встигнути зробити ще що-небудь погане для відносин з Росією, які вона і так обвалила. Відверто кажучи, ми вже втомилися від брехні про "російських хакерів", яка продовжує литися в США з самого верху", – сказала представник МЗС РФ Марія Захарова.

Вона додала, що якщо США таки розширять санкції – Москва відповість тим же на адресу американських дипломатів.

Захарова також заявила, що це – залякування з боку Америки, додавши, що АП Барака Обами ще півроку тому запустила таку дезінформацію, а зараз шукає виправдання для власного провалу.

За допомогою явно інспірованих витоків в американських ЗМІ нас знову намагаються лякати розширенням антиросійських санкцій, заходами "дипломатичного характеру" і навіть диверсіями проти наших комп'ютерних систем. Залишається лише додати, що якщо у Вашингтоні дійсно зроблять нові ворожі кроки – отримають відповідь,

– пригрозила Захарова.

Нагадаємо, сенатор США анонсував запровадження нових санкцій проти Росії і глави Кремля Володимира Путіна через втручання у вибори президента Америки.