У російському відомстві оприлюднили основні версії падіння Ту-154

У Міністерстві транспорту Росії запевнили, що авіакатастрофа Ту-154 – не теракт.

Про це повідомив глава відомства та керівник комісії з розслідування трагедії Ту-154 Максим Соколов, повідомляє "ТАСС".

Основними версіями падіння літака неподалік Сочі є технічні несправності і помилка пілота.

"Сьогодні, наскільки нам відомо, основні версії не включають в себе версію терористичного акту, тому ми виходимо з того, що причинами катастрофи могли бути або технічний стан, або помилки пілотування. Але підкреслю, що це встановлює слідство, а також спеціальна технічна комісія Міністерства оборони", – зазначив Соколов.

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Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту перебували 92 людини.



Раніше в Міноборони Росії повідомили, що Ту-154 перед вильотом був справним, а його екіпаж вже неодноразово виконував польоти за цим маршрутом.