У САП розповіли, яких збитків завдав державі Насіров

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров приймав безпідставні рішення про відтермінування рентної плати за видобування корисних копалень.

Таку заяву зробив начальник четвертого відділу Спеціальної антикорупційної прокуратури Роман Сивків, пише ТСН.

Як він зазначив, очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

За версією слідства, Насіров приймав безпідставні рішення про відтермінування рентної плати за видобування корисних копалень.

Відтак, це допомогло народному депутату Олександру Онищенку втілити у життя корупційні схеми, які йому інкримінуються.

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Крім того, представник САП підкреслив, що коли детективи НАБУ прийшли до лікарні "Феофанія", щоб вручити Насірову повідомлення про підозру, то їх намагалися не впустити, мотивуючи це тим, що вже не приймальний час. Але детективи усе ж потрапили усередину.

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