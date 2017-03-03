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У САП розповіли, яких збитків завдав державі Насіров

06:43, сьогодні 3505 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / 24 Канал

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров приймав безпідставні рішення про відтермінування рентної плати за видобування корисних копалень.

Таку заяву зробив начальник четвертого відділу Спеціальної антикорупційної прокуратури Роман Сивків, пише ТСН.

Як він зазначив, очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

За версією слідства, Насіров приймав безпідставні рішення про відтермінування рентної плати за видобування корисних копалень.

Відтак, це допомогло народному депутату Олександру Онищенку втілити у життя корупційні схеми, які йому інкримінуються.

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Крім того, представник САП підкреслив, що коли детективи НАБУ прийшли до лікарні "Феофанія", щоб вручити Насірову повідомлення про підозру, то їх намагалися не впустити, мотивуючи це тим, що вже не приймальний час. Але детективи усе ж потрапили усередину.

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Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили про затримання Романа Насірова за "справою Онищенка".

Натомість адвокати головного фіскала України стверджують, що затримання все-таки не відбулося через заборону лікарів "Феофанії", де перебуває голова ДФС.

Теги: Україна Роман Насіров Державна фіскальна служба Корупція САП гроші
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