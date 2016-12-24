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Телеканал новин 24 У Савченко прокоментували її виключення з комітету з нацбезпеки і оборони
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У Савченко прокоментували її виключення з комітету з нацбезпеки і оборони

13:58, 23 грудня 2416 Читать новость на русском
Надія Савченко під час засідання в ПАРЄ
Надія Савченко під час засідання в ПАРЄ / AFP

Виключення нардепа Надії Савченко з комітету із нацбезпеки – це спроба чинити на неї тиск.

Про це повідомила прес-секретар Надії Савченко Тетяна Проторченко у коментарі "Гордону".

"Нардепи захотіли прибрати Надію з комітету з нацбезпеки, але законного шляху для цього немає. Деякі члени цього комітету вже самі визнали, що такі дії ні до чого не приведуть. Адже подібна процедура на законодавчому рівні не прописана. Це все – не більше, ніж піар. Я б сказала, спроби якось вплинути і натиснути на Надію. Якщо це рішення ухвалять, це буде означати, що головний законодавчий орган держави порушив закон на найвищому рівні", – наголосила Проторченко.

Вона додала, що Савченко може оскаржити таке рішення у суді, але "важко сподіватися на законність і справедливість суддів". За словами прес-секретаря, рішення про виключення нардепа з комітету є незаконним.

"Це випливає з регламенту ВР, а також – закону "Про парламентські комітети". Він регламентує питання, пов'язані з відкликанням народного депутата – члена комітету. Ця процедура прописана таким чином, що члена комітету відкликати не можна. Є винятки, коли парламентарій склав мандат або помер. Депутати все життя створювали законодавство так, щоб уберегти себе від будь-яких проблем. Однак, ніхто з них не міг навіть уявити, що до Верховної Ради прийде абсолютно чесна людина, яка буде говорити правду", – сказала Проторченко.

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що Надія Савченко більше не засідатиме у комітеті з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради.

Також нещодавно Надію Савченко виключили зі складу делегації України в ПАРЄ. Їй одразу знайшли заміну.

Теги: Україна Політика
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