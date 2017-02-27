У СБУ пояснили, чому затримали Рубана

У Служби безпеки України є дуже багато запитань до Володимира Рубана

Про це розповів радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі 5 Каналу.

Якщо говорити про конкретний факт затримання громадянина України Володимира Гарбузюка, вибачте Рубана, то в даному випадку можна говорити про те, що дійсно компетентна структура опитує його, враховуючи, що є так званий наказ 415 про порядок перетину лінії зіткнення, то у нас до нього дуже багато питань. Він повинен нам розповісти, яким чином він заїхав до Донецька, хто його там супроводжував, на яких машинах він переміщався, з ким він спілкувався,

– наголосив він.

Читайте також: СБУ застосували низку заборон щодо затриманого Рубана