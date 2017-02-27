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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

У СБУ пояснили, чому затримали Рубана

19:19, сьогодні 1218 Читать новость на русском
Володимир Рубан
Володимир Рубан / Соцмережі

У Служби безпеки України є дуже багато запитань до Володимира Рубана

Про це розповів радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі 5 Каналу.

Якщо говорити про конкретний факт затримання громадянина України Володимира Гарбузюка, вибачте Рубана, то в даному випадку можна говорити про те, що дійсно компетентна структура опитує його, враховуючи, що є так званий наказ 415 про порядок перетину лінії зіткнення, то у нас до нього дуже багато питань. Він повинен нам розповісти, яким чином він заїхав до Донецька, хто його там супроводжував, на яких машинах він переміщався, з ким він спілкувався,
– наголосив він.

Читайте також: СБУ застосували низку заборон щодо затриманого Рубана

Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".

Згодом з'явилась інформація, що на шляху до "ДНР" СБУ затримала Володимира Рубана, який їхав по Савченко.

Теги: СБУ Розслідування Війна на Донбасі Україна Політика
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