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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

У СБУ відповіли на бажання терористів відвідати неокуповану Україну

02:50, сьогодні 143
"Парад полонених" у окупованому Донецьку / Соцмережі

Україна може розпочати діалог з представниками фейкових "ДНР" і "ЛНР", але лише тоді, коли вони будуть готовими до "справжнього діалогу", а не намагатимуться маніпулювати ситуацією.

Про це розповів керівник апарату СБУ Олександр Ткачук у коментарі УНН.

Він, зокрема, наголосив, що за необхідності доступ до затриманих представників ОРДЛО можуть отримати представники міжнародних правозахисних і гуманітарних організацій, але не представники "самопроголошених республік".

Наша держава жодним чином не обмежує, а згідно з чинним законодавством дає можливість доступу до усіх затриманих у СІЗО та у місцях утримання для міжнародних правозахисних організацій, для гуманітарних організацій. На жаль, не можу те саме сказати про окуповані території... Хоча загалом я не виключаю можливості того, щоб надати, враховуючи останні події, таку можливість для тих, хто має повноваження, хто користується міжнародним авторитетом додатково оцінити стан утримання тих осіб, які перебувають під вартою,
– підкреслив представник спецслужби.

За його словами, діалог з "ДНР/ЛНР" розпочнеться тоді, коли "самопроголошені республіки" будуть готовими до "справжнього діалогу", а не намагатимуться маніпулювати ситуацією.

Я думаю, що можна почати взагалі нормальний діалог з того, щоб, якщо ми говоримо про дотримання прав затриманих осіб, так звані "ДНР/ЛНР" організували нормальну роботу відповідно до міжнародного мандату, відповідно до усіх міжнародних конвенцій для "Червоного Хреста", для інших гуманітарних і народних організацій, які саме опікуються цими питаннями. Коли ми будемо бачити, що та сторона відкрита до справжнього діалогу, а не намагається маніпулювати ситуацією, то звичайно будемо розглядати якісь інші сценарії,
– зауважив Ткачук.

Читайте також: Терористи "ДНР" зібралися до Києва через візит Савченко

Теги: СІЗО заручники Війна на Донбасі СБУ Україна Політика
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