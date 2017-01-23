У списках полонених Савченко є ймовірні дезертири, – спікер АТО

Зазначені в списку полонених, опублікованому нардепом Надією Савченко, Олександр Анатолійович Іщук, Анатолій Миколайович Кучер, Владислав Олексійович Локтіонов та Олег Олегович Якунін підозрюються в дезертирстві.

Про це "Громадському" розповів представник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник

"Всі ці четверо військовослужбовців в різні періоди за різних обставин дезертирували з лав Збройних сил України, а потім різними шляхами потрапили туди (на непідконтрольну Україні територію)", – сказав Мотузяник.

Нагадаємо, Надія Савченко опублікувала оновлені списки полонених за даними на 22 січня.