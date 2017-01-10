У списках Савченко присутнє ім'я головного сепаратиста Донбасу

У списках, які оприлюднила народний депутат Надія Савченко, можна помітити ім'я колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яка свого часу підтримувала та сприяла сепаратистським діям на Сході України, в результаті чого почалася війна.

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