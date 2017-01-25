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У США звинувачують "Сбербанк" у рейдерстві

10:40, сьогодні 369 Читать новость на русском
До президента
До президента "Сбербанку" Германа Грефа також є питання / Getty Images

Американська компанія PPF Management подала позов до суду Південного округу Нью-Йорка з вимогами відшкодувати 500 мільйонів доларів матеріального та 250 мільйонів моральної шкоди за втрату контролю над підприємством з видобутку щебеню "Павловськграніт".

За інформацією російської газети "Ведомости", відповідачами за цією справо, зокрема, є сам "Сбербанк", голова його правління та генеральний директор Ашот Хачатурянц, президент фінустанови Герман Греф і співвласник Національної нерудної компанії Юрій Жуков.

Причиною позову стала ситуація навколо "Павловськграніту" – підприємство кредитувалось у "Сбербанку", однак не змогло погасити борги.

Щоправда, позивач стверджує, що відповідачі вступили в злочинну змову з метою рейдерського захоплення компанії.

Читайте також: "Сбербанк" не збирається йти з України, – глава банку

Теги: Новини Росії США гроші Банки
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