У США звинувачують "Сбербанк" у рейдерстві

Американська компанія PPF Management подала позов до суду Південного округу Нью-Йорка з вимогами відшкодувати 500 мільйонів доларів матеріального та 250 мільйонів моральної шкоди за втрату контролю над підприємством з видобутку щебеню "Павловськграніт".

За інформацією російської газети "Ведомости", відповідачами за цією справо, зокрема, є сам "Сбербанк", голова його правління та генеральний директор Ашот Хачатурянц, президент фінустанови Герман Греф і співвласник Національної нерудної компанії Юрій Жуков.

Причиною позову стала ситуація навколо "Павловськграніту" – підприємство кредитувалось у "Сбербанку", однак не змогло погасити борги.

Щоправда, позивач стверджує, що відповідачі вступили в злочинну змову з метою рейдерського захоплення компанії.

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