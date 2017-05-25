У столиці Індонезії прогримів теракт: з'явилось відео

У східній частині Джакарти прогриміло два вибухи. Внаслідок теракту загинуло 2 ймовірних смертники та щонайменше 3 поліцейські. Окрім цього ще 10 людей поранені.

Про це повідомило ВВС. Теракт стався біля автостанції. Два вибухи пролунали з інтервалом 5 хвилин та, за словами очевидців, були схожими на землетрус. Поліція Джакарти має інформацію про наступні заплановані теракти. Наразі правоохоронці з'ясовують, де саме ісламісти мають намір вчинити чергові атаки. Увага! Відео 18+. BREAKING: Video has emerged showing the moment of explosion at Kampung Melayu Jakarta. #Indonesia pic.twitter.com/bxXNJRaNoL — Timothy Simamora (@JTmor) 24 травня 2017 р. Читайте також: У Великобританії запровадили критичний рівень терористичної загрози