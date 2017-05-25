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У столиці Індонезії прогримів теракт: з'явилось відео

12:00, сьогодні 1034 Читать новость на русском
Теракт у Джакарті
Теракт у Джакарті / Фото із соцмереж

У східній частині Джакарти прогриміло два вибухи. Внаслідок теракту загинуло 2 ймовірних смертники та щонайменше 3 поліцейські. Окрім цього ще 10 людей поранені.

Про це повідомило ВВС.

Теракт стався біля автостанції. Два вибухи пролунали з інтервалом 5 хвилин та, за словами очевидців, були схожими на землетрус.

Поліція Джакарти має інформацію про наступні заплановані теракти.

Наразі правоохоронці з'ясовують, де саме ісламісти мають намір вчинити чергові атаки.

Увага! Відео 18+.

Читайте також: У Великобританії запровадили критичний рівень терористичної загрози

Теги: Жертви Індонезія Теракт Вибух
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