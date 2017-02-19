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У сутичках постраждав правоохоронець, – поліція

21:15, сьогодні 435 Читать новость на русском
Правоохоронець
Правоохоронець / 24 Канал

У результаті сутичок у центрі Києва 19 лютого поранення зазнав поліцейський.

Про це розповів голова Нацполіціі Києва Андрій Крищенко.

Якої саме травми зазнав правоохоронець він не повідомив.

Також за його словами поліція затримала п’ятьох осіб.

Нагадаємо, у Києві між протестувальниками проти торгівлі з окупантами та силовиками трапилися сутички. Зокрема, на Європейській площі у результаті штовханини затримали близько 10 активістів. Також затримали і командира батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Учасники блокади торгівлі з окупантами 19 лютого влаштували віче на Майдані Незалежності, яке згодом переросло у блокування вулиці Банкової. Активісти хотіли встановити намет біля Адміністрації Президента.

Теги: Україна Блокування Банкової Поліція
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