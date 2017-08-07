У Видубицькому монастирі в столиці вшанували рівноапостольну Марію Магдалину

Урочисті богослужіння в день її пам'яті вже стали традицією.

До 15 серпня в соборі перебуватиме Ікона святої з часточкою її мощей, написана монахами на горі Афон.

"Чому Видубицький монастир так урочисто святкує цей день? Тому що наш благодійник, меценат Андрій Миколайович Мацола замовив на Афоні ікону Марії Магдалини і цю ікони привезли афонські монахи і подарували Видубицькому монастирю с часточкою мощей святої Марії Магдалини", – розповів предстоятель УПЦ КП Святійший Патріарх Філарет.

Святіший патріарх подякував меценатові Андрію Мацолі також за відновлення іконостасів українських церков та загалом історико-церковної спадщини.

"Чернігівський храм святої Катерини передали Київському патріархату, але там не було іконостасу. То він побудував прекрасний іконостас, він же займається побудовою іконостасу в Храмі святого Юрія Переможця у Видубицькому монастирі", – додав предстоятель УПЦ КП Святійший Патріарх Філарет.

Як повідомив Святіший Патріарх, новий іконостас має бути відкрито в день пам’яті великомученика Юрія Переможця в наступному році.