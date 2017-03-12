У Європейському союзі розповіли хороші новини щодо безвізу для України

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі стверджує, що плану "Б" щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС немає.

Про це він розповів у коментарі ресурсу УНІАН.

"У нас немає плану “Б” через просту причину, що для нас вона має бути ратифікованою. Так що ми сподіваємося, що Сенат ратифікує цю Угоду. 27 країн-членів ратифікували. Європейський парламент ратифікував і Верховна Рада ратифікувала. Вона має бути ратифікованою", – наголосив Мінґареллі.

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Нагадаємо, 2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі схвалив рішення про візову лібералізацію для України.



Згодом Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.



Після остаточного затвердження комітетом Європарламенту, пропозиція щодо візової лібералізації скеровується до Європейського парламенту для голосування, яке, як очікується, відбудеться 5 квітня.



Уже тоді документ буде поданий на ухвалення Радою ЄС. Там обіцяють, що українські громадяни зможуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз у червні 2017 року.