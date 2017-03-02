У зоні АТО помер журналіст

У лікарні Сєвєродонецька помер журналіст та волонтер Микола Шлапак.

Про це повідомляє Укрінформ.

Микола Шлапак був у відрядженні в Луганській області. У місті Щастя Микола втратив свідомість, до лікарні його доправили у важкому стані. Лікарі діагностували у нього інфаркт, сьогодні був поставлений посмертний діагноз: розшарування аорти,

– зазначили у Харківській обласній телерадіокомпанії, де працював Шлапак.

Журналіст регулярно їздив у зону АТО, знімав репортажі про ситуацію на Донбасі і передавав гуманітарну допомогу українським військовослужбовцям і місцевим жителям.

В кінці березня йому виповнилося б 36 років.

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