У зоні АТО помер журналіст

У лікарні Сєвєродонецька помер журналіст та волонтер Микола Шлапак.
Про це повідомляє Укрінформ.
Микола Шлапак був у відрядженні в Луганській області. У місті Щастя Микола втратив свідомість, до лікарні його доправили у важкому стані. Лікарі діагностували у нього інфаркт, сьогодні був поставлений посмертний діагноз: розшарування аорти,
– зазначили у Харківській обласній телерадіокомпанії, де працював Шлапак.
Журналіст регулярно їздив у зону АТО, знімав репортажі про ситуацію на Донбасі і передавав гуманітарну допомогу українським військовослужбовцям і місцевим жителям.
В кінці березня йому виповнилося б 36 років.
Читайте також: Ситуація на Сході загострилась, є загиблий