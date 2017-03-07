У зоні АТО загинув боєць "Правого сектора": фото героя

На Донеччині під час виконання бойового завдання на передовій загинув доброволець 1-ої окремої штурмової роти "Добровольчого українського корпусу" "Правого сектора" з позивним "Старий".

Про це повідомили у групі 1-ої окремої штурмової роти ДУК ПС у Facebook.

"Сьогодні (6 березня, – "24") під час виконання бойового завдання на передових позиціях у Донецькій області загинув наш побратим і друг "Старий". Для нас це важка втрата", – йдеться у дописі.

У "Правому секторі" зазначили, що він був одним з найкращих бійців. Майже рік не покидав зони АТО.

Дисциплінований і вишколений воїн, але в той же час завжди усміхався, жартував і піднімав настрій бойовим товаришам, турбувався про них. Будучи на війні, ніколи не забував про свою сім'ю,

– додали побратими.

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Додамо, 6 березня також загинув 19-річний військовослужбовець морської піхоти в результаті тригодинного бою біля Водяного.