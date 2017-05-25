У ЗСУ назвали суму, необхідну для оновлення поліцейських радіостанцій
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Українській армії бракує надійних засобів зв'язку. Мова йде про поліцейські станції, які можуть частково вийти з ладу від радіоелектронної протидії противника.
Про це заявив начальник військового зв'язку Збройних сил України Володимир Рапко на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони.
На оновлення радіостанцій потрібно 32 мільярди гривень. А у державній програмі розвитку до 2020 року, на це передбачено у 8 разів менше.
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Наразі Міністр оборони Степан Полторак розпорядився провести порівняння нового обладнання перед закупівлею. Вибирають між турецьким та ізраїльським виробником.
Грошей, які виділили цього року, вистачить на переобладнання лише 1 батальйону.
Джерело: 24 Канал
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