У ЗСУ назвали суму, необхідну для оновлення поліцейських радіостанцій

Українській армії бракує надійних засобів зв'язку. Мова йде про поліцейські станції, які можуть частково вийти з ладу від радіоелектронної протидії противника.

Про це заявив начальник військового зв'язку Збройних сил України Володимир Рапко на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони.

На оновлення радіостанцій потрібно 32 мільярди гривень. А у державній програмі розвитку до 2020 року, на це передбачено у 8 разів менше.

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Наразі Міністр оборони Степан Полторак розпорядився провести порівняння нового обладнання перед закупівлею. Вибирають між турецьким та ізраїльським виробником.

Грошей, які виділили цього року, вистачить на переобладнання лише 1 батальйону.