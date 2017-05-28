Учасника бойових дій: солдати та волонтери проти депутатської ініціативи

Статус учасника бойових дій для волонтерів.Таку ідею висунули народні депутати та вже зареєстрували відповідний законопроект. Ця ініціатива викликала неабиякий розбрат у суспільстві.

Наприклад, боєць із позивним Гаріна передовій вже понад 1 рік, та статус учасника бойових дій отримав зовсім нещодавно. Нардеп від "Укропу" Андрій Денисенко запропонував видавати так зване УБД не лише військовим, але й волонтерам. Мовляв, держава має віддати борг тим, хто допомагає армії. Журналісти 24 Каналу 2 дні намагалися отримати від нього коментарі та пояснення, та парламентар не відповідає. Ні на смс, ні дзвінки.

Солдатам же на передовій його ідеї не подобаються. І з солдатами згодні і самі волонтери. Народний герой України Альона Шевцова вже 3 роки постачає на фронт все: від сонячних батарей – до генераторів та автівок.

Відзнаки від держави не чекає. Ба більше, говорить Альона: замість того, аби вносити розбрат в суспільстві, депутатам варто було б переглянути чинні правила присвоєння статусу.

Читайте також: Чотирилапий герой. Собака врятував життя двох бійців

Бойовий офіцер із позивним "Стриж" розповів, що навіть тих, хто стоїть на першій лінії треба розрізняти. Ганна Майборода допомагає фронту з перших днів. В її арсеналі – навчання військових з тактичної медицини, робота з реформування медичної системи в армії, і десятки поїздок на передову з тоннами необхідних для солдатів речей. На її думку, мало того, що така кількість пільговиків – це удар по економіці держави, це ще й неабиякий ґрунт для розквіту корупції.

В лавах тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу державу від ворога і чимала кількість добровольців. Ті, хто не вступив до лав ЗСУ, або МВС, взагалі жодного офіційного статусу не мають. Поки ж на території мирної України тривають морально-етичні баталії, на фронті щовечора відновлюються бойові дії, учасниками яких так хочуть бути зовсім не причетні до війни люди.