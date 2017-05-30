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Сенат Нідерландів схвалив Угоду про Асоціацію Україна – ЄС

15:01, сьогодні 1119 Читать новость на русском
Угода про асоціацію Україна – ЄС схвалена Сенатом Нідерландів
Угода про асоціацію Україна – ЄС схвалена Сенатом Нідерландів / zik.ua

Ратифікація Угоди про асоціацію України з Євросоюзом була схвалена Сенатом (верхньою палатою парламенту) Нідерландів 30 травня 2017 року. Це рішення розблокувало шлях до ратифікації документу.

Голосування проходило без обговорення. 23 травня у Сенаті відбулися дебати з цього приводу. Як відомо, Угоду про асоціацію Україна – ЄС 23 лютого ухвалила нижня палата парламенту Нідерландів. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

#Перемога Сенат Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Дякуємо нідерландським парламентарям за...

Опубліковано Офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 30 травня 2017 р.

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Нідерланди мають завершити процес ратифікації відповідно до національних положень. Закон ще має підписати король, далі його опублікують Офіційному журналі Нідерландів і здадуть на зберігання документ про ратифікацію Генеральному секретаріату Ради. Угода про Асоціацію Україна – ЄС набере чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження. Читайте на сайті уряду повний текст Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

"Це дуже позитивно для ЄС, для України, а також для Росії, тому що це допоможе стабілізувати ситуацію у регіоні", – зазначив раніше прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Нідерланди були єдиною державою ЄС, яка ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Україною. На референдумі у квітні 2016 року нідерландці більшістю голосів проголосували проти Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Нідерланди називали, зокрема, відсутність гарантій членства України в ЄС чи її право претендувати на додаткові кошти від Брюсселя. Для усунення занепокоєнь Нідерландів щодо Угоди лідери ЄС 15 грудня ухвалили рішення щодо України.

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Європарламент 16 вересня 2014 ратифікував Угоду синхронно з Верховною Радою України (у вигляді телемосту за допомогою технології Skype). За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної Ради та 535 депутатів Європарламенту.

1 листопада 2014 року набрало чинності тимчасове застосування Угоди, яке відкрило українським виробникам європейські ринки.

Теги: Україна Політика Нідерланди Угода про асоціацію Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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