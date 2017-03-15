Україна припинила торгівлю з окупованим Донбасом: вантажі не перевозять

У середу, 15 березня, із 13:00 припинилися усі вантажні перевезення через лінію розмежування на Донбасі.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що це рішення не стосується мирних людей, які перевозять набагато продуктів харчування та особисті речі.

"Хоча РНБО доручив Кабміну переглянути і цей порядок, тому можливі зміни", – додав Слободян.

Він також наголосив, що фірми та організації, що перевозять великі промислові вантажі або природні ресурси, більше не можуть переміщувати їх через лінію розмежування.

"Ми діємо в єдиній системі сектора безпеки і оборони, і рішення, які приймає РНБО, ми будемо виконувати. Ми їх вже виконуємо", – запевнив речник прикордонників.

Нагадаємо, 15 березня РНБО схвалила рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями.



Секретар РНБО Олександр Турчинов попереджав, що транспортна блокада окупованого Донбасу почнеться вже з 13:00 середи, 15 березня.