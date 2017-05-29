Україна стане ключовою темою в переговорах Путіна та Макрона

Під час офіційного візиту президента Росії Володимира Путіна до Франції, однією з ключових тем переговорів буде Україна.

Під час зустрічі президентів Макрона та Путіна російська сторона намагатиметься довести свою точку зору щодо подій на Донбасі, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після того, як Макрон зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, взяв участь у саміті НАТО та "Великої сімки", настала черга і Росії донести свою точку зору.

Таким чином Москва намагатиметься отримати підтримку від Франції під час майбутньої зустрічі "нормандської четвірки", в якій французи пообіцяли і надалі брати активну участь після президентських виборів.

"Головне, що ми очікуємо, це те, що президенти підтвердять необхідність найщільнішої роботи в "нормандському форматі" і безальтернативність мінських домовленостей. Це буде цікава дискусія, і ми до цього готуємося", – заявив представник Кремля.

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Крім того, лідери Франції і Росії мають намір обговорити ядерну проблематику КНДР, ситуацію в Сирії та Лівії.

Нагадаємо, 29 травня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Версалі з Володимиром Путіним. На думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, саме українське питання стало ключовим для швидкої зустрічі обох президентів.