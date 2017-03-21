Україна візьме участь у військових навчаннях із країнами НАТО

Багатонаціональні військові навчання НАТО "Noble Partner – 2017" ("Гідний партнер – 2017") пройдуть в Грузії в кінці липня 2017 року.

Про це повідомляє "Грузія Онлайн".

Крім українських та грузинських військових, участь візьмуть військовослужбовці з 10 країн членів і партнерів НАТО. Серед них США, Великобританія, Німеччина, Туреччина, Іспанія та інші.

Метою навчань є посилити обороноздатність Грузії, підвищити сумісність з військовими підрозділами країн-членів і партнерів НАТО.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, в порт Одеси зайшли кораблі групи НАТО. У програму візиту, зокрема, входять змагання між військовослужбовцями SNMCMG2 та українськими військовими.