Україна з червня почала купувати нафту в іранських контрагентів

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Зокрема, в липні 2017 року в країну імпортовано 152,655 тисяч тонн нафти на 30,224 мільйона доларів.
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби. Так, якщо в червні в Україну надійшла нафтова сировина із зазначенням країни-імпортера Ірану на 0,236 мільйона доларів, у липні – на 5,442 мільйона доларів.
Загалом Україна в січні-липні-2017 імпортувала 508,105 тисяч тонн нафтової сировини (за кодом УКТЗЕД 2709) на 213,001 мільйона доларів, зокрема з Азербайджану – на 183,858 мільйона доларів, Казахстану – на 17,504 мільйона доларів, Ірану – 5,678 мільйона доларів, з інших країн - 5,961 мільйона доларів.
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