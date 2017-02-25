Україна зачистила ринок скрапленого газу під Медведчука, – Лещенко

Народний депутат України Сергій Лещенко заявив, що українські правоохоронці зачистили ринок скрапленого газу під кума Путіна – Віктора Медведчука

50% автомобілів Києва їздять на скрапленому газі. На цей вид пального попит постійно високий не лише у столиці. Та наприкінці року цінники на заправках впевнено поповзли у гору.

СБУ, ГПУ, та "Укрзалізниця" заблокували діяльність 15 компаній імпортерів скрапленого газу. Усім трейдерам шили одну справу – фінансування тероризму.

Мінекономрозвитку, за поданням СБУ, фактично забороняє компаніям діяльність з 18 березня. Відповідне рішення вже є на сайті. Та святе місце порожнім не буває – на ринок одразу виходить 4 нові компанії. Всі як одна купують газ у російської "Роснєфті".

На ринку заговорили про зачистку під ніби то інтереси кума Путіна Віктора Медведчука. Але його прес-служба одразу від причетності до торгівлі відхрестилася.

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Однак депутат Лещенко має іншу думку. Він вважає, що факт зачистки ринку очевидний і робиться це чиновниками, які на таку самостійність не підуть.

Схиляється до версії переділу ринку і експерт з енергетики Юрій Корольчук. Він вважає, що за цим дійсно стоїть бажання певним чином вплинути на ситуацію на ринку нафтопродуктів в частині поставок зрідженого газу, цей ринок просто в останні роки показує динамічний ріст.

Та як тільки гучний скандал з газом охопив владні коридори, СБУ повідомило Мінекономрозвитку, що первинні дані щодо правопорушень, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведена частково, а причетність суб’єктів господарювання до заподіяння шкоди інтересам України не доведено.

Однак, експерт Юрій Корольчук у цьому особливого оптимізму не вбачає. На ринку газу перемогла не справедливість, а просто грається черговий договорняк.

Виходить, газову монополію, на якій свого часу друг Януковичів Курченко зробив мільярдні статки, тепер намагаються втілити у життя ті, хто ще вчора обіцяв жити по-новому.