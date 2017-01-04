Україна знову зазнала втрат – на Донбасі загинув багатодітний батько

3 січня на Донбасі загинув боєць полку "Київ" Микола Войтов з позивним "Ребе" (боєць мав єврейські корені). Як розповіли його друзі, на Донбас він поїхав добровольцем, щоб захищати свою Батьківщину.

"Море позитиву, філософії та історії свого народу. Історій і філософії українського єврея, який встав на захист свого Будинку, своєю Сім'ї. Який завжди знав що сказати, вкладаючи в зміст слів багато більше ніж ти очікуєш", – розповідає про бійця друг Віталій Сатаренко. Як пише видання gazeta.ua, у бійця залишилось 4 дітей. Нагадаємо, 2 січня поблизу Мар’їнки загинули двоє українських бійців. За попередньою інформацією, військові померли через необережне поводження зі зброєю.

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