Ukraїner: унікальна поїздка незвіданими куточками України

Вони у дорозі – щонайменше 5 місяців на рік. Їхня мета – відкрити невідому Україну. Фотографи, оператори, журналісти та просто любителі помандрувати об'єдналися і створили проект Ukrainer. А це десятки тисяч кілометрів, сотні сіл, міст та містечок. Журналістка 24 Каналу Ольга Читайло теж вирушила в одну з експедицій, аби показати вам Україну, якої ви досі не бачили.

Україна невідома. Без прикрас. Яку ще треба вміти знайти. Вони з тих, що вміють. Це не просто туризм, це – експедиція. Їх стартує четверо. Автор ідеї – Богдан Логвиненко. Два оператори та фотограф. Кожну подорож знімають на відео. Потім все викладають на сайт із субтитрами сімома мовами.

У них попереду мальовниче Полісся. 21 день. 30 локацій і тисячі кілометрів шляху.

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Це вже четверта експедиція. Загалом запланували 16. У них розплановане уже ціле літо. Однак, для того, щоб реалізувати проект – одного року, кажуть, буде мало.

На кордоні з Білоруссю вони знайшли село, де зберегли давній промисел – бортництво. У селі Можари ще одна родзинка – більшість жителів однофамільці: Можарівські, Левковські, Невмержицькі.

Також команда побувала у місті Прип‘ять, яке, попри те, що має статус покинутого, залишається живим у пам‘яті колишніх мешканців.

Команда відвідала село Млинок. Це Рівненщина. Поромом користуються жителі довколишніх сіл. Так пересуватись легше і швидше, аніж бездоріжжям. Фіксованої ціни на переправу немає. Хто скільки дасть.

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Більше про те, як виглядають унікальні куточки України – дивіться у відео.