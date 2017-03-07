Україні потрібні антикорупційні суди, – ЄС

У Євросоюзі підтримали НАБУ та заявили, що Україна потребує створення спеціалізованих антикорупційних судів.
Про це повідомив посол ЄС Хюг Мінгареллі.
НАБУ і САП роблять важливу роботу, особливо останніми днями; приємно бачити, коли суди вдаються до дій,
– сказав він.
За його словами, боротьба з корупцією – це головний виклик, задля цього Україна потребує спеціалізованих антикорупційних судів.
Нові антикорупційні органи України повинні діяти незалежно, на кону — майбутнє верховенства права,
– додав він.
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