Україні потрібні антикорупційні суди, – ЄС

У Євросоюзі підтримали НАБУ та заявили, що Україна потребує створення спеціалізованих антикорупційних судів.

Про це повідомив посол ЄС Хюг Мінгареллі.

НАБУ і САП роблять важливу роботу, особливо останніми днями; приємно бачити, коли суди вдаються до дій,

– сказав він.

За його словами, боротьба з корупцією – це головний виклик, задля цього Україна потребує спеціалізованих антикорупційних судів.

Нові антикорупційні органи України повинні діяти незалежно, на кону — майбутнє верховенства права,

– додав він.

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