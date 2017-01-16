Українська художниця увійшла до списку найкращих ілюстраторів світу

Художниця Анна Сарвіра потрапила до списку ярмарку дитячої книги в Болоньї, куди щороку відбирають 75 найкращих ілюстраторів для демонстрації робіт.

Про це повідомляє Art Ukraine.

Анна Сарвіра художниця та ілюстраторка, що співпрацювала з виданням "Грані-Т", проілюструвавши твори "Мишкові Миші" Галини Вдовиченко, "Неслухняний дідусь" і "Казки Індокитаю" Міхаїла Яснова, "Пуп Землі, або Як Даринка світ рятувала" Тетяни Щербаченко.

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Крім того, вона є засновницею клубу Pictoric, що об'єднує українських ілюстраторів з метою створення нових проектів та популяризації робіт.