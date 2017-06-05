Українські бійці взяли під контроль новий стратегічний об’єкт, – ЗМІ

Воїни ЗСУ повернули під контроль ділянку біля Бахмутської траси, яка понад два роки перебувала під контролем бойовиків.

Про це пише видання ТСН.

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Українській армії вдалося просунутися вперед на півтора кілометра вздовж Бахмутськой траси. Таким чином під контролем сил АТО опинилась стратегічно важлива дорога на Луганськ і окуповане селище Жолобок.

Як наголошує видання, бійці не порушували Мінські домовленості, адже цих півтора кілометра повинні бути під контролем України. Як і селище Жолобок, який наразі під контролем окупантів.

Ця стратегічну ділянку землі Україна втратила в січні 2015. Тоді сили АТО з боями відступили. Цього тижня бійцям вдалось повернути територію навіть без бою.