Українські бійці зайняли нові позиції на Світлодарській дузі, – волонтер

Українська армія продовжує "просуватися вперед" на Світлодарській дузі. Цього разу українцям вдалося зайняти нові позиції непомітно для бойовиків.

Про це на своїй сторінці повідомив відомий дніпровський волонтер Юрій Мисягін.

На Світлодарській дузі у нас "трохи" нових позицій з'явилося. Наші дуже постаралися і найголовніше все зробили тихо. Сепаратисти тільки потім про все здогадалися, активізувалися, але було вже пізно. Позиції наші і міцно наші. Вже й опорники на них стоять,

– написав волонтер.

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Нагадаємо, 18 грудня бойовики великою кількістю живої сили та техніки пішли в наступ на українські позиції на Світлодарській дузі. Сутички, які там тривали, не зупинялися декілька днів, забравши життя чимало захисників України. Навіть ОБСЄ поспіхом залишили Світлодарську дугу через масовані обстріли. В підсумку українцям вдалося відбити у окупантів одне з сіл і зайняти нові позиції.