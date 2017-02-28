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Українські пенсії стануть "сучаснішими": Розенко роздав доручення

21:14, сьогодні 721 Читать новость на русском
Українські пенсії осучаснять
Українські пенсії осучаснять / Fttc.com.ua

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко доручив Мінсоцполітики і Пенсійному фонду в найкоротші терміни напрацювати механізм дійсно справедливого осучаснення пенсій і обрахувати конкретний ресурс, який потрібен, щоб провести таке осучаснення пенсій.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Станом на кінець лютого доходи до держбюджету від податків збільшилися на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до місцевих бюджетів – на 70% (в першу чергу надходження від ПДФО).

Це на 22% більше, ніж, наголошую, було заплановано. І якщо ми збережемо такі темпи, якщо бізнес і економіка будуть нам показувати такі результати, насамперед, по детінізації, ми зможемо реально говорити про запровадження додаткових програм соціального захисту. Насамперед, цей додатковий ресурс потрібно спрямувати на посилення соціального захисту пенсіонерів – осучаснення пенсій,
– сказав міністр.

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Він додав, що на 43% в порівнянні з попереднім роком зросли надходження і до Пенсійного фонду.

Теги: Україна Політика Пенсіонери Пенсійний фонд України Павло Розенко Міністерство соціальної політики
Джерело: 24 Канал
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