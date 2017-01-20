Український "Антонов" помірявся розмірами з іншими авіакомпаніями

Авіакомпанія Boeing на своїй сторінці в Twitter вирішила похвалитися своїм надгабаритним транспортним літаком Boeing Dreamlifter. І це спровокувало невелике змагання серед авіакомпаній.

"Скажіть привіт нашому Boeing Dreamlifter", – написали СММ-менеджери американської авіакомпанії і супроводили повідомлення зображеннями літака та посиланням на статтю про нього в Popular Science.

У відповідь на це вітання французька авіакомпанія Airbus написала: "Привіт", і додала фото свого Airbus 300-600ST Beluga, транспортного літака, який використовується для перевезення вантажів великого розміру.

До розмови приєднався український "Антонов". "Гей, друзі!", – написав СММ-менеджер компанії і додав фото літака Ан-225 "Мрія", який є найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.

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Після цього користувачі соцмереж почали писати, що в цьому змаганні переміг Ан-225.

"Погоджуємося, ми не можемо змагатися", – написав представник Airbus.