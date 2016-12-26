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Українського співака побили в Одесі

23:07, сьогодні 3542 Читать новость на русском
Побили співака
Побили співака "одеські гопніки" / bestin.ua

В Одесі побили українського співака, екс-учасника шоу "Голос країни-6" Костянтина Дмитрієва, який виступає під псевдонімом Constantine.

Про це заявив співак Іван Дорн, який займається продюсуванням Дмитрієва.

Як видно на фото, Дмитрієв перебуває у лікарні.

За словами Дорна, співака побили "одеські гопніки".

"Спасибі одеським гопнікам, тепер у Костянтина є обкладинка на наступний трек. Костя обіцяє мстити", – прокоментував фото Дорн.

Spasibo odesskim gopnichkam! Teper' u Constantina est' oblojka na sled trek ???Kostya obeshaet mstit'?

A photo posted by Ivan Dorn (@dorn_ivan) on

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Теги: Музика Скандал Одеса
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