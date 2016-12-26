Українського співака побили в Одесі

В Одесі побили українського співака, екс-учасника шоу "Голос країни-6" Костянтина Дмитрієва, який виступає під псевдонімом Constantine.
Про це заявив співак Іван Дорн, який займається продюсуванням Дмитрієва.
Як видно на фото, Дмитрієв перебуває у лікарні.
За словами Дорна, співака побили "одеські гопніки".
"Спасибі одеським гопнікам, тепер у Костянтина є обкладинка на наступний трек. Костя обіцяє мстити", – прокоментував фото Дорн.
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