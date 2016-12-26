Українського співака побили в Одесі

В Одесі побили українського співака, екс-учасника шоу "Голос країни-6" Костянтина Дмитрієва, який виступає під псевдонімом Constantine.

Про це заявив співак Іван Дорн, який займається продюсуванням Дмитрієва. Як видно на фото, Дмитрієв перебуває у лікарні. За словами Дорна, співака побили "одеські гопніки". "Спасибі одеським гопнікам, тепер у Костянтина є обкладинка на наступний трек. Костя обіцяє мстити", – прокоментував фото Дорн. Spasibo odesskim gopnichkam! Teper' u Constantina est' oblojka na sled trek ???Kostya obeshaet mstit'? A photo posted by Ivan Dorn (@dorn_ivan) on Dec 26, 2016 at 10:15am PST Читайте також: На концерті українського співака мало не розтрощили камеру журналістці і подряпали руку

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