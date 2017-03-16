Українсько-польські відносини: з'явилась нова домовленість щодо національної пам'яті

Україна та Польща спільно охоронятимуть місця національної пам'яті.

Про це домовились міністри закордонних справ двох країн – Павло Клімкін і Вітольд Ващиковський.

Ми спробуємо в майбутньому створити систему моніторингу, щоб не допустити інцидентів. Останнім часом ми все частіше стикаємося чи з актами вандалізму, чи то з політичними провокаціями,

– прокоментував міністр МЗС Польщі.

Павло Клімкін підтримав колегу і додав, що "ми не можемо залишатися байдужими, коли мова йде як про польську спадщину в Україні, так і про українську в Польщі".

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Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки осквернення пам'ятників полякам на території України. 10 січня в селі Гута Пеняцька пошкодили пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Тоді, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення. А 25 січня у Биківні, що під Києвом, сплюндровали український та польський меморіали жертвам НКВС.



Такі випадки вандалізму обидві сторони називають провокаціями з метою погіршити польсько-українські відносити.