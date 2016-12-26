Українці переплатили компанії Ахметова 10 мільярдів гривень

Скандальну формулу "Ротердам +", за якою рахують поставки вугілля на вітчизняні ТЕС, опротестували в суді. Формула передбачала придбання всього палива на біржі з поставкою із порту Нідерландів і доставку його кораблями до України.

Насправді більшість палива йде по напівлегальних схемах із окупованого Донбасу потягами. Ця схема вже призвела до двох хвиль дорожчання електроенергії, яку виробляють на теплових станціях Ріната Ахметова

В окружному адміністративному суді Києва, де розглядали справу, було дуже мало людей. Хоча на кону рішення яке, стосується ледь не кожної родини. Півроку 4 позови не могли об’єднати в один і скасувати скандальну цю формулу.

90 % вугілля надходило з окупованого Донбасу залізницею, а у тариф для споживачів закладали пальне, яке ніби то купувалося у Південній Африці та доставлялося кораблями до Нідерландів а потім і до України.

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За півроку переплата тільки на одній доставці склала 10 мільярдів гривень, порахував Андрій Герус, колишній член НКРЕ та один з ініціаторів судового позову. І ці 10 мільярдів переплати закладено у тариф і витягнуто з кишень українців.

Тільки за рік вартість електроенергії, виробленої на ТЕС зросла для підприємців на чверть.

80 % вугілля в Україні видобувають компанії, підконтрольні Рінату Ахметову. І лише невелику частину антрацитового вугілля везуть з кордону.

Про плани переглянути формулу говорять давно, адже суттєве подорожчання тарифів вдарило по іміджу влади.

Для мене теж це цікаво, як формується ціна, ми маємо дати прозорий тариф на електроенергію для України, використовуючи абсолютну прозорість стосовно закупівель вугілля,

– заявив Володимир Гройсман.

Якщо в суді вдасться довести грабіжницький характер формули "Ротердам +", то тарифи на опалення зменшаться в середньому на 7 %.