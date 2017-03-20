Українці перейдуть на електронні трудові книжки

Нині сервіс перебуває на стадії розробки. Пенсійний фонд України планує здійснити пілотний запуск восени 2017 року.

Про це повідомляє "Сегодня".

Як зазначили в Пенсійному фонді, за півроку чиновники планують повністю закінчити оцифрування паперових відомостей. Це дозволить пенсіонерам звертатися в органи соцзахисту незалежно від місця реєстрації.

Щоправда, тим, у кого стаж почався раніше 2000 року, паперову книжку доведеться таки зберегти, аби мати можливість підтвердити тривалість роботи.

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