Українці потрапили у жахливу ДТП у Росії, багато загиблих

У Новгородській області Росії мікроавтобус з українцями потрапив у страшну аварію з вантажівкою, загинуло шестеро наших громадян.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Мінівен зіткнувся з вантажівкою на федеральній автотрасі "М10".

"У 42 кілометрах від Великого Новгорода зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними, загинули шестеро людей – всі громадяни України", – повідомив співрозмовник виданню.

На місці працюють правоохоронці та з'ясовують обставини аварії.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію, що у ДТП пстраждали українці.

Українці потрапили у жахливу ДТП у Росії

За попередніми даними, у ДТП в Росії загинуло 6 українців