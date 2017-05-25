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Українці потрапили у жахливу ДТП у Росії, багато загиблих

09:52, сьогодні 5126 Читать новость на русском
Жахлива ДТП з українцями у Росії, загинуло шість людей
Жахлива ДТП з українцями у Росії, загинуло шість людей / inforesist.org

У Новгородській області Росії мікроавтобус з українцями потрапив у страшну аварію з вантажівкою, загинуло шестеро наших громадян.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Мінівен зіткнувся з вантажівкою на федеральній автотрасі "М10".

"У 42 кілометрах від Великого Новгорода зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними, загинули шестеро людей – всі громадяни України", – повідомив співрозмовник виданню.

На місці працюють правоохоронці та з'ясовують обставини аварії.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію, що у ДТП пстраждали українці.

Українці потрапили у жахливу ДТП у Росії

Українці потрапили у жахливу ДТП у Росії

За попередніми даними, у ДТП в Росії загинуло 6 українців

За попередніми даними, у ДТП в Росії загинуло 6 українців

Теги: Україна Жертви Новини Росії Аварії та ДТП українці
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