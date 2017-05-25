Українці потрапили у жахливу ДТП у Росії, багато загиблих

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У Новгородській області Росії мікроавтобус з українцями потрапив у страшну аварію з вантажівкою, загинуло шестеро наших громадян.
Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.
Мінівен зіткнувся з вантажівкою на федеральній автотрасі "М10".
"У 42 кілометрах від Великого Новгорода зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними, загинули шестеро людей – всі громадяни України", – повідомив співрозмовник виданню.
На місці працюють правоохоронці та з'ясовують обставини аварії.
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію, що у ДТП пстраждали українці.
Українці потрапили у жахливу ДТП у Росії
За попередніми даними, у ДТП в Росії загинуло 6 українців