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Українців з новими ID-паспортами не впустили в сусідню країну

07:56, сьогодні 608 Читать новость на русском
Українцям з ID-паспортами не вдалось виїхати за кордон
Українцям з ID-паспортами не вдалось виїхати за кордон / Українське фото

Громадяни України, які мали паспорти нового зразка, так звані ID-картки, не змогли перетнути кордон з Білоруссю.

Про це під час прес-конференції повідомив помічник начальника Чернігівського прикордонного загону – начальник прес-служби Олександр Дудко, пише "Укрінформ".

Він підтвердив інформацію про те, що громадян України, які мали ID-паспорти не впустили на територію Республіки Білорусь.

Факти про непропуск громадян України, які отримали в органах Державної міграційної служби паспортні документи нового зразка, так звані ID-картки, дійсно фіксуються, але це пов'язано з певним законодавчим нонсенсом: нові документи в Україні введені, але не внесені в міждержавний договір про безвізові поїздки громадян України і Республіки Білорусь один до одного,
– пояснив Дудко.

Як уточнив представник Держприкордонслужби, білоруси "завертають" українців з ID-картками незалежно від того, чи є в них обладнання для зчитування інформації з таких документів чи ні. За його словами, білоруські прикордонники просто виконують чинні договірні зобов'язання.

"Це питання взагалі-то не до прикордонників, а до відповідних консульських служб міністерств закордонних справ обох країн", – зазначив Дудко.

До слова, раніше український закордонний паспорт посів високе місце у своєрідному рейтингу "найсильніших" паспортів у світі.

Теги: Україна українці Білорусь Держприкордонслужба
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