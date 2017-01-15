"Укрзалізниця" запустила швидкий потяг з Києва до Франківська з незвичайними меблями

З Києва до Івано-Франківська запустять швидкісний потяг "Нічний експрес" №149 із новими вагонами, які будуть оснащені меблями-трансформерами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

"Це нові вагони з меблями, що трансформуються, ми отримали наприкінці грудня минулого року. Вони дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами. Це дозволить значно підвищити комфорт перевезень та ефективність використання рухомого складу", – зазначив Балчун.

Завдяки цьому рейсу пасажири зекономлять час у дорозі: замість теперішніх 11 годин – на дорогу до Івано-Франківська витратять лише 9 годин.

Перший рейс потяга буде здійснений 17 січня о 22 год 17 хв. На сайті "Укрзалізниці" вже можна придбати перші квитки.

Вартість квитка у купейному вагоні від Києва до Івано-Франківська становить 375, 55 грн.

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Ціна на потяг №043 за таким же сполученням у купейному вагоні коштує 183, 84 грн, проте в дорозі доведеться провести 11 годин.