"Укрзалізниця" запустить на свята шість додаткових потягів: графік руху

На Великодні свята будуть курсувати додаткові потяги з Києва до Харкова, Львова, Ковель і Дніпро, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода.

Курсуватимуть додаткові рейси з 13 по 18 квітня, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці". № 191/192 Київ – Львів: відправлення з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня. № 197/198 Київ – Ковель: відправлення з Києва та Ковеля 15, 17 квітня. № 179 Київ – Дніпро: відправлення з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня. № 185 Львів – Ужгород: відправлення зі Львова й Ужгорода 14 квітня. № 235 Харків – Ужгород: відправлення з Харкова 14, 17 квітня. Інтерсіті+ № 728/727 Київ – Харків: відправлення з Києва та Харкова 14, 17 квітня. Окрім того, на свята збільшать періодичність курсування трьох поїздів в популярних напрямках. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса: відправлення з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня. № 136 Одеса – Чернівці: відправлення з Одеси 14, 16, 18 квітня. Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя: відправлення із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня. Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що на квітень було призначено додаткові рейси швидкісних поїздів "Інтерсіті" з Києва до Запоріжжя і Харкова.