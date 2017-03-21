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"Укрзалізниця" запустить на свята шість додаткових потягів: графік руху

08:12, сьогодні 724 Читать новость на русском
Розклад руху додаткових потягів
Розклад руху додаткових потягів / uz.gov.ua

На Великодні свята будуть курсувати додаткові потяги з Києва до Харкова, Львова, Ковель і Дніпро, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода.

Курсуватимуть додаткові рейси з 13 по 18 квітня, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

  1. № 191/192 Київ – Львів: відправлення з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня.
  2. № 197/198 Київ – Ковель: відправлення з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.
  3. № 179 Київ – Дніпро: відправлення з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня.
  4. № 185 Львів – Ужгород: відправлення зі Львова й Ужгорода 14 квітня.
  5. № 235 Харків – Ужгород: відправлення з Харкова 14, 17 квітня.
  6. Інтерсіті+ № 728/727 Київ – Харків: відправлення з Києва та Харкова 14, 17 квітня.

Окрім того, на свята збільшать періодичність курсування трьох поїздів в популярних напрямках.

  1. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса: відправлення з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня.
  2. № 136 Одеса – Чернівці: відправлення з Одеси 14, 16, 18 квітня.
  3. Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя: відправлення із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що на квітень було призначено додаткові рейси швидкісних поїздів "Інтерсіті" з Києва до Запоріжжя і Харкова.

Теги: Україна Укрзалізниця Транспорт Великодні свята
Джерело: 24 Канал
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