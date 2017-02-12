17:23
12 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нове прізвисько Мєдведєва. Злодюжка Путін
Вєсті Кремля
19:43, 11 лютого
Вєсті.UA. Жир. Возз'єднання
Вєсті.UA
20:34, 11 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новини за 15:00: Вибори президента Німеччини. Жадан повернувся в Київ
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Унікальний пристрій від українських розробників, який не дозволить розгубити ваші ідеї

Зроблено в Україні 12:38, сьогодні 97 Читать новость на русском

Як часто у вас траплялись моменти, коли ви просто гуляєте містом, або ж їдете в машині, і раптом у голові виникають ідеї. Можна було б зупинитись, дістати телефон, записати, але все це довго. Тут на допомогу й прийде мініатюрний пристрій SenStone від українських розробників.

Одне натискання кнопки і SenStone перетворюється на диктофон. Ви надиктовуєте свої ідеї, а мобільна аплікація в телефоні розшифровує їх та переводить у текстову версію. Гаджету не потрібен вайфай, а занотовувати думки ви зможете, коли біля вас немає мобільного, наприклад, під час ранкової пробіжки. Запис збережеться.



Уже згодом, у зручний для вас час ви зможете повернутися до нотаток: прослухати запис, або ж відредагувати текст. Можливо, за цей час ви вже встигли розвинути ідею.



Найкраще, коли СенСтоун розташований на відстані 20 см від вашого рота, тобто біля шиї та грудей. Тоді якість запису буде найкращою. Пристрій розпізнає 7 мов, українську зокрема, а одного заряджання вистачить на чотири дні роботи.


Читайте також: Підтримай українське. Розробники збирають кошти на унікальний аксесуар-гаджет

Розробники запевняють: пристрій підійде людям, які люблять вести щоденник, складати списки, або ж творчим особистостям, натхнення до яких може прийти будь-якої миті. Зрештою він може стати помічником і для бізнесу.


Ідея належить команді зі Львова. Хлопці представили своє дітище на краудфандинговій платформі Кікстартер і заплановані 50 тисяч зібрали всього навсього за два дні. Для перших користувачів Сенстоун обійдеться у 120 доларів, коли ж пристрій вийде на масовий ринок - очікується, що ціна зросте до 140 доларів.

Теги: Україна українці Розробки Зроблено в Україні
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Про наші польські справи: або Бандера, або Європа
сьогодні, 16:01 Про наші польські справи: або Бандера, або Європа
Богдан Яременко 1802
Отъезд на ПМЖ – это женитьба Золушки, Или почему нужно не уезжать
сьогодні, 12:00 Отъезд на ПМЖ – это женитьба Золушки, Или почему нужно не уезжать
Дмитро Бєлобров 2699
Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг
сьогодні, 11:00 Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг
1417
Почему Рада блокирует НАБУ
сьогодні, 08:30 Почему Рада блокирует НАБУ
Андрій Довбенко 9689
Жизнь на Донбассе: раньше летали в Египет, теперь тащим тележки в Луганск
11 лютого, 22:01 Жизнь на Донбассе: раньше летали в Египет, теперь тащим тележки в Луганск
Ольга Черненко 7742
Усик встановив неймовірний рекорд у боксі
 18 вересня 2016 , 03:03 153
Невідомі викрали з автомобіля сімейну пару у Києві
 12 вересня 2016 , 11:07 87
Журналіст вказав на важливу деталь кривавої перестрілки під Києвом
 6 грудня 2016 , 16:24 17
Унікальний український ракетний комплекс "Вільха"
 9 вересня 2016 , 17:59 1
Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років
27 грудня 2016 , 18:21
"Мі-24" – ефективна новітня бойова машина ЗСУ України
 18 листопада 2016 , 18:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук