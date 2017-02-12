Унікальний пристрій від українських розробників, який не дозволить розгубити ваші ідеї

Як часто у вас траплялись моменти, коли ви просто гуляєте містом, або ж їдете в машині, і раптом у голові виникають ідеї. Можна було б зупинитись, дістати телефон, записати, але все це довго. Тут на допомогу й прийде мініатюрний пристрій SenStone від українських розробників.

Одне натискання кнопки і SenStone перетворюється на диктофон. Ви надиктовуєте свої ідеї, а мобільна аплікація в телефоні розшифровує їх та переводить у текстову версію. Гаджету не потрібен вайфай, а занотовувати думки ви зможете, коли біля вас немає мобільного, наприклад, під час ранкової пробіжки. Запис збережеться.





Уже згодом, у зручний для вас час ви зможете повернутися до нотаток: прослухати запис, або ж відредагувати текст. Можливо, за цей час ви вже встигли розвинути ідею.





Найкраще, коли СенСтоун розташований на відстані 20 см від вашого рота, тобто біля шиї та грудей. Тоді якість запису буде найкращою. Пристрій розпізнає 7 мов, українську зокрема, а одного заряджання вистачить на чотири дні роботи.



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Розробники запевняють: пристрій підійде людям, які люблять вести щоденник, складати списки, або ж творчим особистостям, натхнення до яких може прийти будь-якої миті. Зрештою він може стати помічником і для бізнесу.



Ідея належить команді зі Львова. Хлопці представили своє дітище на краудфандинговій платформі Кікстартер і заплановані 50 тисяч зібрали всього навсього за два дні. Для перших користувачів Сенстоун обійдеться у 120 доларів, коли ж пристрій вийде на масовий ринок - очікується, що ціна зросте до 140 доларів.