В "1+1" назвали ім'я власника

Гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко озвучив бенефіціара телеканалу.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

Для ботів: а) бенефіціар – І.В.Коломойський. Це всім відомо; б) боргів перед "Приватбанком" у "плюсів" немає; в) не танцювали під чужу дудку і не будемо,

– заявив Ткаченко.

Він додав, що ніхто не пояснював "1+1" – чому потрібно чекати до 6 січня, щоб отримати бланк ліцензії.

"Причиною невидачі документа не можуть бути ніякі запити, які раптом виникли у Нацради. (До речі, офіційний запит ми так і не отримали). Всі документи ними давно отримані. І якщо у когось у Нацраді, або за її межами виникають питання – ліцензія не може бути предметом шантажу. Це – незаконно. І ми не те, що не здамося без бою, ми доведемо – на чиєму боці правда", – підкреслив гендиректор.

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Нагадаємо, журналісти каналу "1+1" заявили, що їм можуть не продовжити ліцензію на мовлення. 15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана. Також канал побоюється, що це може бути спробою рейдерського захоплення.



В Нацраді з питань телебачення і радіомовлення відреагували на заяву телеканалу "1+1" про тиск на журналістів та спробу рейдерського захоплення.



В Адміністрації Президента зазначили, що не втручаються у роботу Нацради з питань телебачення та радіомовлення.