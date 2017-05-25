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В Афінах підірвали машину з колишнім топ-чиновником

21:04, сьогодні 357 Читать новость на русском
В Греції підірвали авто екс-чиновника
В Греції підірвали авто екс-чиновника / Getty Images

В центрі Афін вибухнула машина колишнього прем'єр-міністра Греції Лукаса Пападімоса.

Про це повідомляє ВВС.

У результаті вибуху постраждав Пападімос і його водій. Їх доправили до лікарні.

Вибуховий пристрій, імовірно, був захований в конверті всередині машини.

Пападімос був прем'єр-міністром Греції з 11 листопада 2011 по 16 травня 2012 року. Також він займав пост віце-президента Європейського центробанку.

Читайте також: У Кропивницькому під автомобілем чиновника здетонувала вибухівка: фото

Теги: Греція Вибух
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